«Мама, не ори, пожалуйста»: Юлия Барановская отдыхает с детьми в Сочи

Телеведущая Юлия Барановская отдыхает с детьми в Красной Поляне. Полюбоваться красотами природы она решила с высоты птичьего полета. А видео экстремального спуска на зиплайне (спуск по стальному канату с отрывом от земли с помощью специального устройства) опубликовала в своем Инстаграме.

«Сама над собой ржу, обожаю зиплайн, но вначале всегда боюсь. Янка с Артемом улетели первые, без страха, Арсений тоже, и вообще: «мама, не ори, пожалуйста, ты все портишь», — подписала ролик Барановская.

Конечно же, подписчики спросили было ли ей страшно во время спуска. Телеведущая ответила, что «было классно и чуть-чуть страшно».

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Недавно Барановская стала ведущей шоу «Конечно, Вася» на канале Gazgolder в YouTube. Ее напарницы по проекту — Наталья Краснова и Жанна Левина. Первый выпуск программы вышел в конце июля. Его главным героем был Баста.