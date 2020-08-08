Лопырева в лимонной водолазке без рукавов и рваных джинсах запечатлелась на берегу моря

Модель Виктория Лопырева в Instagram поделилась новыми фотографиями с отдыха во Владивостоке. На звезде можно увидеть трендовую лимонную водолазку без рукавов и рваные джинсы. Модель наслаждается морем, рядом с которым оказалась.

По ее словам, жизнь у моря дает необходимые условия человеку, чтобы чувствовать себя счастливой. Именно у моря, как заметила звезда, можно черпать силы и ловить вдохновение.

«Слышать и чувствовать себя — это цель каждого из нас, идти за своей природой, а не на поводу навязанных стереотипов и клише. Быть собой, потому что жить для кого-то — страшное преступление в отношении собственного Я и всей Вселенной, созданием которой является каждый из нас». Виктория Лопырева

Напомним, что последние месяцы, когда началась пандемия, Виктория Лопырева со своим сыном Марком-Лионелем и гражданским мужем бизнесменом Игорем Булатовым провела в Дубае. На постоянной же основе Лопырева с родными живет в США, где у нее есть квартира.