Марина Александрова поделилась редким снимком с мужем-режиссером с отдыха в Карелии

Актриса Марина Александрова в Instagram поделилась серией своих фотографий с отдыха на Валааме в Карелии. На одном из снимков можно увидеть ее мужа режиссера Андрея Болтенко. Звезда, надо отметить, крайне редко публикует фото любимого человека в Сети.

«Моя разнообразная жизнь… Вчера бал, сегодня шатер в глухом лесу. Я — за контраст в жизни… и в профессии!» Марина Александрова

«На природе самый лучший отдых», «Вы очень красивая, Марина», «Какие милые и красивые фотографии получается с вашего отдыха в Карелии», «Марина, вы наша любимая и самая лучшая актриса. Счастья вам», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что впервые со своим будущим мужем Марина Александрова познакомилась еще в 2006 году во время сочинского фестиваля «Пять звезд». Правда, тогда их встреча ничем не завершилась. С режиссером она стала вместе жить с 2011 года. Примерно через год она родила от него сына Андрея, после чего состоялась их свадьба с Болтенко и венчание. В 2015 году у пары на свет появилась дочь Екатерина.