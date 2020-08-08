«Разделяют нас»: принц Гарри и Меган Маркл объявили бойкот соцсетям

Меган Маркл и принц Гарри решили бойкотировать социальные сети. По их мнению, рекламные кампании в Фейсбуке и Инстаграме помогают передавать и продавать информацию третьим лицам. В своей колонке Fast Company Magazine Гарри написал, что виртуальность сильно влияет на нашу реальность. Его это очень беспокоит.

По словам герцога Сассекского, социальные сети превращают пользователей в обычный товар. Именно поэтому он призывает несколько раз подумать перед тем, как заказать рекламу на популярных платформах.

больше по теме Меган Маркл и принца Гарри заметили у центра ЭКО В последнее время все чаще появляются слухи, что супруги планируют второго ребенка.

Недавно стало известно, что принц Гарри был зарегистрирован в инстаграме под странным никнеймом. Это был тот период, когда у них с Меган завязывались отношения. Позже аккаунт был удален. А из отрывков книги «Обретая свободу», которая совсем скоро станет доступна общественности, стало известно, что в переписке с будущей супругой герцог Сассекский использовал эмодзи приведения вместо улыбающихся смайликов.