Ирина Горбачева озвучила размер своих гонораров за съемочный день

Актриса Ирина Горбачева в интервью для YouTube-канала Big Money озвучила размер своих гонораров за съемки в кино. Не секрет, что с каждым годом звезда таких картин, как «Аритмия» и «Я худею» пользуется все больше популярностью. У нее с каждым годом растет армия поклонников по всей стране.

«За один съемочный день я получаю от 100 до 300 тысяч рублей. Все зависит от проекта. За рекламу в Instagram выходит где-то три-пять тысяч долларов. Это за каждый пост. Но я всегда внимательно отбираю рекламу и сотрудничаю только с теми брендами, которым доверяю». Ирина Горбачева

Ирина Горбачева отметила, что у нее нет недвижимости за рубежом, как некоторые могли подумать. Для нее главное в кино– это качественный сценарий. Даже за хороший гонорар, но при плохом сценарии она работать не согласится. По ее словам, многие современные артисты пытаются заработать здесь и сейчас. Она себя к такой категории не относит, предпочитая внимательно читать, что предлагают ей режиссеры.

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Напомним, что Ирина Горбачева родилась в Донецкой области в 1988 году. В 2015 году она вышла замуж за актера Григория Калинина, с которым была вместе три года. У актрисы пока нет детей. В последние годы ей приписывают множество романов.