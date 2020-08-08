Сергей Исаев обозначил сроки выступления «Уральских пельменей» в нынешнем формате и составе

Как сказал 49-летний шоумен, он не Жванецкий, который даже в преклонном возрасте «выходит на сцену с папочкой и читает крутые тексты».

Шоумен и один из лидеров «Уральских пельменей» 49-летний Сергей Исаев обозначил сроки выступления его коллектива в нынешнем формате и составе. Как известно, на канале СТС уже много лет с успехом идет шоу с участием юмористов. У него очень хорошие рейтинги.

«Если получится еще на несколько лет подписать контракт, будет здорово. Я же не Жванецкий, который в 65 лет выходит на сцену с папочкой и читает крутые тексты, которые уместны и завтра, и послезавтра». Сергей Исаев

Как заметил Исаев, «Уральские пельмени» — бренд, который необходимо во что бы то ни стало сохранить. Как сказал артист, одна из его задач – воспитать смену, поэтому состав в ближайшее время будет обновляться. По его словам, ему на смену рано или поздно придут другие люди, но это вовсе не значит, что основатели команды полностью отойдут от дел. Они, скорее всего, будут сидеть в продюсерском центре и писать концепцию для будущих выступлений, сообщает Е1.

«Уральские пельмени» — одна из самых популярных команд КВН. Чемпионы Высшей лиги 2000 года. С 2009 года на канале СТС выходит их одноименное шоу. В последние годы у коллектива идут суды с бывшим директором Сергеем Нетиевским. Они касаются вопросов интеллектуальной собственности.