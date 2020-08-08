Сергей Исаев назвал команду, которая была сильнее «Уральских пельменей» в КВН

По словам юмориста, их коллектив был одним из первых, кто появился в стране «в формате телевизора».

Юморист из шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев назвал команду в КВН, которая, как он считает, была сильнее его коллектива. При этом он отметил, что именно «Уральские пельмени» были одними из первых в стране, кто появился перед российским зрителем «в формате телевизора».

«Были и сильнее нас люди в КВН, те же самые «Дети лейтенанта Шмидта». Это ребята с театральным образованием, они тоже пытались и концерты свои, и спектакли, и программы делать, но что-то не пошло». Сергей Исаев

Как заметил шоумен, его коллективу «помогла некая самобытность», чтобы завоевать любовь зрителей. По его мнению, сыграла свою роль и то, что «Уральские пельмени» из Екатеринбурга. Люди от Астрахани до Хабаровска, как он заметил, могли постоянно на себе примерять ситуации, в которые юмористы погружают зрителя, сообщает Е1.

«Дети лейтенанта Шмидта» были образованы в 1996 году. Уже через год команда стала чемпионами лиги «КВН-Сибирь». Отметим, что в 2000 году в полуфинале Высшей лиги «Дети лейтенанта Шмидта» проиграли как раз «Уральским пельменям». Сибирская команда является чемпионом Высшей лиги 1998 года.

Добавим, что «Уральские пельмени» из-за пандемии уже пять месяцев лишены возможности выступать на сцене. Не так давно один из участников шоу Роман Постовалов заявил, если выступления в ближайшие месяцы не возобновятся он будет вынужден пойти работать на завод. Еще одна участница коллектива Ксения Корнева говорила, что команда хотела этим летом дать серию концертов на юге страны, но из-за ограничительных мер, вызванных пандемией, сделать это коллективу не позволили. По ее словам, она очень сильно соскучилась по зрителям, которых сильно любит.