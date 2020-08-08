«Молодой дедуля»: поклонники оценили снимок мужа Яны Поплавской с младенцем на руках

Как известно, не так давно «красная шапочка советского кинематографа» стала бабушкой.

Актриса Яна Поплавская в Instagram разместила снимок, на котором запечатлен ее молодой гражданский муж радиоведущий Евгений Яковлев с младенцем на руках. Как известно, он на 12 лет моложе 53-летней звезды советского кинематографа.

«Счастье в наших руках и в ногах тоже! Мой счастливый глаз выглядывает из-за плеча мужа! Это наша новая история семьи!» Яна Поплавская

«Молодой дедуля», «Еще раз вас поздравляем с рождением внука», «Такие молодые бабушка и дедушка. Внук у вас очень сладкий», — отреагировали в комментариях пользователи.

Напомним, что в июле нынешнего года Яна Поплавская впервые стала бабушкой. У ее старшего сына Клима родился ребенок. Интересно, что звезда не афишировала известие о беременности своей невестки, поэтому для многих новость о появлении ребенка в семье актрисы стала полной неожиданностью.

Любопытно, что Клим еще в 2015 году женился на своей избраннице Евгении Остряковой. Через несколько лет пара рассталась, но чувства у них не угасли. Они снова решили сыграть свадьбу.