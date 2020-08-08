Ксения Корнева из «Уральских пельменей» сообщила о запрете коллективу выступать на юге страны

Юмористка из шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева в Instagram ответила на вопрос одной из своих подписчиц. Девушку интересовало, почему сейчас, когда ограничительные меры из-за пандемии во многих регионах снимаются, коллектив по-прежнему не выступает.

«Порадуйте меня. Приезжайте в Анапу. Здесь круто. Может быть встретимся», — заметила подписчица.

«Гастроли на юге нам тоже не разрешили». Ксения Корнева

Также Ксения Корнева порассуждала о том, как сложно ей и другим членам коллектива сейчас приходится без выступлений. «Приехала домой, включила по привычке СТС и наткнулась на одну из наших финалок. Аж чуть слезу даванула, сердце защемило. Как же не хватает наших зрителей, песен, смеха из зала, обмена энергией и вот таких ребятишек, для которых обняться — это уже большое счастье. Хочу скорее так же сидеть на сцене и радовать мелких. И больших тоже».

Напомним, что «Уральские пельмени» в последний раз выходили на сцену в первой половине марта. Один из участников команды Роман Постовалов не так давно отмечал, если выступления не начнутся в ближайшие месяцы, то он будет вынужден пойти работать на завод.