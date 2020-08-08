Личный фотограф Аллы Пугачевой опубликовал редкий снимок покойного мужа Софии Ротару

Звездный фотограф Роман Родин в Instagram порадовал своих подписчиков очередным раритетным кадром. На фотографии много лет назад он запечатлел певицу Софию Ротару, которой 7 августа исполнилось 73 года и ее мужа, народного артиста Украины Анатолия Евдокименко.

«Не мог не поставить в день рождения фото семьи Ротару. Памяти Анатолия Евдокименко. Снял это фото в Америке».

Роман Родин

«Спасибо вам огромное за это фото», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анатолий Евдокименко был известным украинским музыкантом. Он возглавлял долгие годы популярный на Украине ансамбль «Червона рута». Свадьбу с Софией Ротару они сыграли в сентябре 1968 года. В этом браке родился сын Руслан. Ему совсем скоро исполнится 50 лет. Анатолий Евдокименко скончался от инсульта в возрасте шестидесяти лет. Он похоронен на Байковом кладбище в Киеве. Добавим, что в 2003 году в Черновцах одну из улиц города назвали именем Анатолия Евдокименко. В этом городе он жил какое-то время.