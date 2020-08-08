«Немного кошачьего настроения»: Солдатова похвасталась «бесконечно длинными ногами»

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике находится просто в потрясающей форме.

Гимнастка Александра Солдатова в Instagram разместила ролик, на котором показала свою кошачью гибкость. Звезда провела тренировку, что называется, в домашних условиях. Она красиво подвигалась в такт музыке.

«Немного кошачьего настроения», — подписала видеозапись 22-летняя звезда российской художественной гимнастики.

«Нереальная красотка», «Ваши бесконечно длинные ноги никого и никогда не могут оставить равнодушными», «Сашенька, очень хорошо выглядите. Так держать. Успехов вам на будущих стартах», — отреагировали в комментариях пользователи.

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Напомним, что Александра Солдатова одна из самых титулованных российских «художниц» последнего десятилетия. На нее тренерский штаб возлагает особые надежды. Не исключено, что на будущей Олимпиаде, которая из-за пандемии была перенесена на год, Солдатова станет одной из главных звезд.