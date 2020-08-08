Туктамышева назвала виды спорта, в которых могла бы себя реализовать помимо фигурного катания

Как отметила звезда, в ее родном Глазове было не так много секций.

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в Instagram рассказала, какими бы видами спорта она могла заняться. По ее словам, она родилась в Глазове – это небольшой город в Удмуртии. Особого выбора там не было. Кроме фигурного катания, существовала секция по легкой атлетике. Кроме того, в городе был театральный кружок.

«Я думаю, или теннис, но для него у меня не так уж хороши руки, зато там форма классная. Или баскетбол. Мне нравится азарт и коллективность этой игры. Может я бы стала первым игроком в мире с ростом 157 см. Идеально для подбора на уровне колен». Елизавета Туктамышева

«Всегда приятно читать посты полные веселого и позитивного настроения! Молодец Лиза, вы просто блеск», «Сложно вас представить в каком-либо виде спорта, кроме фигурного катания. Все такие фигурка — это ваш вид спорта и хорошо, что вы не пошли в теннис», «Елизавета, нам кажется, что вы могли бы реализовать себя в любом виде спорта. Вы просто сама очарование и талант. Таким везде у нас дорога и почет. Счастья вам», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Елизавета Туктамышева не оставляет надежды попасть на зимнюю Олимпиаду, которая пройдет в 2022 году. При этом многие эксперты склонны считать, что ее лучшие годы остались позади. Сама, впрочем, она придерживается другого мнения.