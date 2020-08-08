«Век концертов в России не видать»: назвавшую Крым украинским Глюкозу затравили в Сети

Певица Глюкоза, которая во время общения с украинскими пограничниками, возможно, назвала Крым украинским, подверглась травле в Сети. «Век выступлений в России не видать», — заметил один из подписчиков Натальи Ионовой.

Сама звезда на звонки журналистов, которые хотят прояснить ситуацию, не отвечает. При этом она отключила возможность комментировать ее посты в Instagram, устав подтирать комментарии пользователей. В окружении артистки говорят: «Недальновидная Наташа не предполагала разрушительных последствий своих фраз — вот так любой ценой хотела попасть в Киев».

«Ну зачем переться на Украину, если это сегодня враждебное государство! Думала, что мантра про «украинский Крым» откроет ей въезд в Хохляндию? — отметил один из пользователей на сайте «Комсомольской правды».

По его мнению, звезду унизили дважды. Заставили сказать фразу о принадлежности Крыма, но все равно запретили въезд в страну. Пользователь предлагает устроить звезде «полный игнор» ее выступлений в России.

Напомним, что Ионовой на днях на три года запретили въезжать на Украину. Пограничники смонтировали и опубликовали в соцсетях ролик, на котором Глюкоза просит пустить ее в Киев. Для чего ей это надо она не поясняет. Видео было смонтировано так, что в конце она произносит: «Крым украинский». Возможно, впрочем, эта фраза была вырвана из контекста. Причем сделано это было, скорее всего, специально, чтобы в родной стране Глюкозе была устроена травля. В общем-то это цель и была достигнута. Сейчас все ждут заявления самой Глюкозы, которая пока хранит молчание.