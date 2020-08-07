«Самый счастливый день»: звезду «Дома-2» Сашу Черно с малышом выписали из роддома

Спустя неделю новоиспеченная мама с сыном, наконец, смогли отправиться в семейное гнездышко.

В семье Иосифа Оганесяна и Саши Черно 30 июля случилось долгожданное событие – на свет появился их первенец. Кроху весом 3640 гр, и ростом 55 см назвали Стефаном. Так как роды у девушки происходили при помощи кесарева сечения, ей нужно было больше времени на восстановление, и именно под присмотром врачей. Поэтому молодая мамочка неделю находилась в клинике.

И вот, наконец, долгожданное событие свершилось. В пятницу, 7 августа, Черно с малышом Стефаном выписали из роддома. Девушка поделилась радостными новостями с поклонниками в Instagram:

«Долгожданный день! Добро пожаловать домой, сынок» — подписала снимок Черно.

А в stories призналась: «Самый лучший день!» и разместила кадры первых шагов на пути к материнству за пределами больницы.