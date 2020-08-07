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«Самый счастливый день»: звезду «Дома-2» Сашу Черно с малышом выписали из роддома

Спустя неделю новоиспеченная мама с сыном, наконец, смогли отправиться в семейное гнездышко.

«Самый счастливый день»: звезду «Дома-2» Сашу Черно с малышом выписали из роддома
Саша Черно и Иосиф Оганесян. Фото instagram.com/_iosif91/

В семье Иосифа Оганесяна и Саши Черно 30 июля случилось долгожданное событие – на свет появился их первенец. Кроху весом 3640 гр, и ростом 55 см назвали Стефаном. Так как роды у девушки происходили при помощи кесарева сечения, ей нужно было больше времени на восстановление, и именно под присмотром врачей. Поэтому молодая мамочка неделю находилась в клинике.

И вот, наконец, долгожданное событие свершилось. В пятницу, 7 августа, Черно с малышом Стефаном выписали из роддома. Девушка поделилась радостными новостями с поклонниками в Instagram:

Саша Черно и Иосиф Оганесян с малышом.
Саша Черно и Иосиф Оганесян с сыном. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_official/

«Долгожданный день! Добро пожаловать домой, сынок» — подписала снимок Черно.

А в stories призналась: «Самый лучший день!» и разместила кадры первых шагов на пути к материнству за пределами больницы.

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