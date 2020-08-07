Леди в алом: в день рождения София Ротару облачилась в красное платье-халат и корону

Народная артистка София Ротару 7 августа празднует свое 73-летие. Поздравления в адрес звезды летят с полуночи. Ее уже поздравили не только родные – сын, невестка и внуки, но и коллеги, среди которых Филипп Киркоров, Эмин Агаларов и многие другие звезды.

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Для именинницы родные устроили настоящий сюрприз. Они украсили гостиную воздушными шарами и наполнили ее вазами с красными розами. Принимать поздравления певица решила ярко — она облачилась в красный total look – платье-халат и балетки, а голову украсила короной. Невестка Ротару Светлана Евдокименко показала, как выглядит в этот особый день звезда.

Кроме того, сын с женой и внуки Анатолий и София поспешили поздравить именинницу с днем рождения. Они спели ей тематическую праздничную песню и вручили подарки, заключив в теплые объятия.