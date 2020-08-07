Вылитая мама: в Сети оказались редкие кадры с младшей дочерью Анны Седоковой — Моникой

В Сети появились редкие кадры с младшей дочерью певицы Анны Седоковой — Моникой. Его опубликовал телеграм-канал «Только никому». Кадры с Моникой разместила в «ТикТоке»ее старшая сестра. Надо отметить, что Моника, которой сейчас девять лет, становится настоящей красоткой. Она очень похожа на свою звездную маму.

Напомним, что отцом девочки является бизнесмен Максим Чернявский. С ним Седокова была вместе с 2011 по 2013 год. После расставания по решению суда родителям Моники было запрещено выкладывать ее снимки и видеозаписи в социальные сети.

Добавим, что не так давно Анна Седокова летала в США, где живет ее дочь Моника. Она виделась со своей наследницей. Как известно, Моника большую часть года проводит в Америке.

Сама Анна Седокова сейчас счастлива с латвийским баскетболистом из команды «Химки», которая базируется в Подмосковье, Янисом Тиммой. Дело в этой паре, скорее всего, завершится свадьбой.