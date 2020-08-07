«Вселенная уводит с пути чужих мне людей»: жена Эмина призналась, что этот год выдался для нее непростым

Экс-возлюбленная азербайджанского исполнителя подметила, что этот день в большей степени важен для ее мамы и отца. Ну, и для нее самой естественно. Ведь 7 августа Алена Гаврилова отмечает день рождения. Жене Эмина Агаларова исполнилось 33 года. По этому случаю, модель из Саранска решила поделиться откровениями с верными почитателями. Именинница призналась, что этот год выдался богатым на события и стал для нее непростым. Напомним, что не так давно супруг Алены объявил о своем намерении получить развод. Эмин признался, что никогда бы не стал сожительствовать с женщиной ради сохранения семьи. Позже экс-избранница певца отреагировала на слухи о том, что их общая дочка — полуторагодовалая Афина будет жить с отцом Гаврилова опровергла эти домыслы, попросив поклонников не писать подобную чушь.

В свой день рождения жена азербайджанского исполнителя поблагодарила поклонников за поздравления, уточнив, что для нее невероятно счастье получать поздравления, советы, чувствовать переживания и поддержку незнакомых ей людей. Алена подметила, что в свое 33-летие она «не врывается, а медленно и аккуратно входит, легко и на цыпочках». Именно такие ассоциации возникают у Гавриловой с этой датой.