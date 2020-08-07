Фотограф Пугачевой поделился фото Успенской середины девяностых до «пластических ухищрений»

По словам Романа Родина, снимок был сделан в 1996 году в Кремле.

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram опубликовал снимок еще достаточно молодой Любови Успенской. Кадр был сделан в 1996 году в Кремле. Тогда «королеве русского шансона» было всего 42 года.

«Продолжаем наши исторические публикации! Любовь Успенская. Одно из первых моих фото Любови в Кремле. Кажется, 1996 год. Люба сразу после своего выступления». Роман Родин

Отметим, что на фотографии Любовь Успенская запечатлена до своих многочисленных, как считают многие подписчики, пластических операций. Надо отметить, что она прекрасно выглядит на опубликованной фотографии.

Напомним, что несколько дней назад Любовь Успенская шокировала многих своих поклонников. Она разместила видеозапись, на которой некоторые пользователи даже не сразу ее узнали. В адрес звезды посыпались вопросы, что она сделала со своим лицом. Один из пользователей и вовсе подшутил над певицей сказав, что у нее «губа на нос залезла».