Каменских в умопомрачительном бикини и солнцезащитных очках сообщила «великую новость»

Певица Настя Каменских в Instagram порадовала своих поклонников очередным умопомрачительным кадром. На фотографии украинская исполнительница запечатлена в черном бикини и солнцезащитных очках на отдыхе в Турции, куда она отправилась несколько дней назад.

«Знаете великую новость? Сегодня пятница», — заявила она.

В комментариях пользователи в очередной раз выразили свое восхищение внешними данными звезды. «Вау, просто какой-то огонь!» «Сладкая, лучшая, нереальная и неземная», «Хорошего вам отдыха в Турции. Вы, Настя, просто обалденно выглядите».

Напомним, что Настя Каменских в мае прошлого года сыграла свадьбу со своим коллегой, рэпером Потапом, с которым они вместе уже много лет. Ранее всем казалось, что их связывает только творчество, но время показало — это далеко не так. Свадьба звезд состоялась в одном из ресторанов под Киевом. На ней было много известных людей из мира шоу-бизнеса.