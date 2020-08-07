Лиза Галкина в легинсах с лампасами и блузке в горох вместе с братиком попрыгала на скакалке

Телеведущий Максим Галкин в Instagram разместил очередное видео со своими наследниками. На кадрах можно увидеть, как шестилетняя дочь знаменитости, Лиза Галкина, в легинсах с лампасами и блузке в горох вместе со своим братиком Гарри, который в такой же цветовой гамме, прыгают на скакалке в замке в деревне Грязь.

«Сначала разминка. Не спеши. Нога не должна сгибаться в коленке», — говорит тренер ребят. После этого Гарри начинает прыгать. Наставник насчитал, что он сделал это 60 раз. Мальчик удостоился восторженных слов от своего отца, который снимал весь процесс на видео.

Затем свое мастерство уже начинает показывать Лиза. Она, надо признать, также делает это блестяще. Причем девочка научилась прыгать с перекрестием рук, что достаточно непросто.

Напомним, что Лиза и Гарри Галкины появились в звездной семье в 2013 году. В этом году ребятам исполнится уже семь лет. Они должны пойти в первый класс.