Happy Birthday: внучка Ротару показала, какой сюрприз устроила бабушке в день рождения

Народная артистка СССР София Ротару 7 августа празднует свое 73-летие. И первыми ее поздравили с днем рождения члены семьи. Сын Руслан Евдокименко разместил трогательное обращение к маме в личном Instagram-аккаунте, а также совместные фото.

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Дома родные и близкие устроили звездной имениннице настоящий сюрприз. Они украсили комнату воздушными шарами и огромными букетами роз. Как выглядит праздничное убранство, показала внучка Ротару, красавица Соня Евдокименко, у себя в stories.

На видео слышно, как создает настроение тематическая песня Happy Birthday, надуты гелием золотые шары в форме королевской короны и единорогов, и все вокруг усыпано множеством цветов — несколько ваз с красными розами украшают гостиную в ожидании именинницы.