Алиса Казьмина заявила о готовности дать Андрею Аршавину шанс к примирению

По словам журналистки, сама идти на контакт с футболистом она не собирается.

Журналистка и бывшая жена Андрея Аршавина, Алиса Казьмина, заявила, что готова предоставить игроку шанс для примирения. По ее словам, футболист попал под дурное влияние своих друзей, поэтому так себя ведет в последние годы. Его она не видела уже полтора года.

«Сама идти на контакт после всего я не пыталась, но ему могу дать такую попытку. Что вообще он хочет от моей жизни и жизни моих детей, не знаю. Но знаю, когда мы оставались один на один, то без слов понимали друг друга. Пока кто-то не вмешивался».

Алиса Казьмина

Как думает Казьмина, сейчас Аршавин не может быть самим собой, потому что подвержен влиянию своих псевдодрузей. Как она добавила, если он пересмотрит свои жизненные ценности и сделает правильные выводы, кто ему друг, а кто враг, то сможет измениться, сообщает «СтарХит».

Отметим, что после развода с Казьминой футболисту приписывали много романов. Известно, что сейчас он часто встречается со своими детьми от телеведущей Юлии Барановской. Кроме того, исправно платит алименты на дочь Есению от Казьминой.