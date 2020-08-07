«Плевала на растяжки и целлюлит»: Бергюзар Корель довольна своим телом после родов

37-летняя Бергюзар Корель чувствует себя вполне комфортно в собственном теле. И это при том, что после второй беременности возлюбленная актера из турецкого сериала «Великолепный век» значительно прибавила в весе. На этом, по крайней мере, настаивают поклонники супруги Халита Эргенча. Сама актриса на мнение фолловеров никакого внимания не обращает. Знаменитость довольна тем, как она выглядит и не стесняется публиковать в Instagram снимки в мини-бикини. Фанаты Корель сумели разглядеть у актрисы появившиеся растяжки и целлюлит на бедрах. К слову, еще пять месяцев назад Бергюзар родила сына Хана. За этот срок возлюбленная Халита просто-напросто не успела привести свою фигуру в форму и восстановиться после родов.
Поклонники знаменитости сошлись во мнение, что Эргенч будет любить мать двух своих детей вне зависимости от того, есть ли у нее лишний вес или нет. Самое главное, как считают фанаты, что Халит доволен фигурой жены. А едкие комментарии посторонних Бергюзар едва ли волнуют.
Жена Эргенча в буквальном смысле светится от счастья. Актриса из сериала «1001 ночь» выглядит посвежевшей и похорошевшей. А лишний вес добавляет ее очарования, нисколько не портя фигуру.
«Вы сначала двоих детей родите, а потом уже пишите что-то про лишний вес!!», «Главное, Халит доволен! А вам-то какое дело до ее талии?!», «Собрались тут эксперты! Легко рассуждать, если вы беременными не ходили», «Может, она еще грудью кормит, что прицепились то?!», «Даже читать смешно! С каких пор целлюлит это изъян от которого нужно спасаться?!», «Халит ее и такой любит! Так что хватит плескать ядом» «Да она плевала на растяжки и целлюлит! Он только вас и заботит» — такие комментарии появились под снимком актрисы.