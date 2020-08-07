«Плевала на растяжки и целлюлит»: Бергюзар Корель довольна своим телом после родов

Пять месяцев назад супруга актера из турецкого сериала «Великолепный век» во второй раз стала мамой.

37-летняя Бергюзар Корель чувствует себя вполне комфортно в собственном теле. И это при том, что после второй беременности возлюбленная актера из турецкого сериала «Великолепный век» значительно прибавила в весе. На этом, по крайней мере, настаивают поклонники супруги Халита Эргенча. Сама актриса на мнение фолловеров никакого внимания не обращает. Знаменитость довольна тем, как она выглядит и не стесняется публиковать в Instagram снимки в мини-бикини. Фанаты Корель сумели разглядеть у актрисы появившиеся растяжки и целлюлит на бедрах. К слову, еще пять месяцев назад Бергюзар родила сына Хана. За этот срок возлюбленная Халита просто-напросто не успела привести свою фигуру в форму и восстановиться после родов.

Поклонники знаменитости сошлись во мнение, что Эргенч будет любить мать двух своих детей вне зависимости от того, есть ли у нее лишний вес или нет. Самое главное, как считают фанаты, что Халит доволен фигурой жены. А едкие комментарии посторонних Бергюзар едва ли волнуют.

Жена Эргенча в буквальном смысле светится от счастья. Актриса из сериала «1001 ночь» выглядит посвежевшей и похорошевшей. А лишний вес добавляет ее очарования, нисколько не портя фигуру.