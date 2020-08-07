«Я одна провожала нашу дочку к алтарю»: мама Дины Немцовой поделилась детскими фото дочери с отцом

Несколькими днями ранее 18-летняя дочка телеведущей Екатерины Одинцовой вышла замуж. Избранником девушки стал Дмитрий Матевосов. Влюбленные встречались продолжительное время, однако от идеи сожительствовать без росписи в загсе отказались. В беседе с поклонниками Дина призналась, что она воспитана в строгости и вряд ли смогла бы жить под одной крышей с женихом без регистрации брака. Наследница ныне покойного политика Бориса Немцова подметила, что полностью уверена в своем решение и не сомневается, что ее возлюбленный станет для нее хорошим мужем. Также считает и мама новоиспеченной невесты.

На личной страничке в Instagram Екатерина Одинцова поделилась редкими кадрами из семейного альбома, показав детские снимки своей дочери. Перед объективом фотокамеры кроха позировала вместе со своим отцом. Телеведущая выразила сожалению по поводу того, что Немцов не смог увидеть, какой стала их Дина. Кроме того, вести дочь к алтарю Одинцовой пришлось одной.

«Как жалко, что папа не увидел этот счастливый день и я одна провожала нашу дочку к алтарю!» — отметила телеведущая.

Ранее в беседе с поклонниками Екатерина уточнила, что ее в буквальном смысле одолели вопросами о том, не жаль ли ей отдавать Дину замуж в таком нежном возрасте. В ответ Одинцова призналась, что она была бы рада, если бы дочка прожила с ней всю жизнь. Они бы вместе путешествовали, готовили, ходили на шопинг. Но отговаривать наследницу от этого важного шага телеведущая не стала, прекрасно понимая, что ее Дина выросла и может распоряжаться своей жизнью так, как ей хочется. К тому же звездная мама девушки не сомневается, что их с Немцовым дочь не забудет отчий дом.