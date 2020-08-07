Метов рассказал, как Филимонцева из «Любовных историй» подписала контракт 5 лет не выходить замуж

Как отметил музыкант, вместе с певицей он был вместе девять лет.

Певец Кай Метов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своих отношениях с Ольгой Филимонцевой из группы «Любовные истории». Их роман длился девять лет. Исполнительница на 21 год младше музыканта.

«Мы с ней впервые повстречались в 2000 году. Вскоре Оля приехала поступать в Москву. Ее папа хотел, чтобы она училась на юридическом факультете. Я ей помог с поступлением. И вскоре мы стали жить вместе».

Кай Метов

Как отметил исполнитель, их роман завершился в 2009 году. «Она сумела растопить во мне тот камень, в который я превратил свое сердце после первого брака. У нее были большие творческие амбиции. Я помогал ей. Я хотел семью, а она хотела петь. Получилось так, что она бросила институт. Стала петь в группе «Любовные истории». Потом она стала реже появляться дома. Попросила дать ей больше свободы. А потом втайне от меня подписала контракт пять лет не выходить замуж и не заводить детей. Наши отношения сошли в итоге на нет», — сказал певец.

Напомним, что Кай Метов был очень популярен в девяностых годах прошлого века. У него трое детей. Дочери Настя и Кристина, а также сын Рик.