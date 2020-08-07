Личная жить рушится, но с карьерой все в порядке: 47-летняя Лобачева готова развестись с молодым мужем

Бывшая жена Илья Авербуха намерена расстаться и с нынешним возлюбленным, который всего на 15 лет старше ее единственного сына Мартина. В окружении пары не раз намекали на то, что наследник Ирины Лобачевой предпочел жить с родным отцом, после того, как его именитая мама привела к ним в дом нового отчима. Несмотря на то что юноша переехал к папе, он продолжает видеться и общаться со своей родительницей.

Но счастье спортсменки было недолгим: спустя три года отношений 47-летняя Лобачева решила подать на развод с молодым мужем. Поговаривали, что избранник фигуристки не раз поднимал на нее руку. При этом сам Иван утверждал, что он всеми силами пытался бороться с пьянством Ирины. Вот только знакомые спортсменки настаивают, что после лечения в реабилитационной клинике Лобачева сумела побороть тягу к спиртному.

Как пишет «Комсомольская правда», после окончания карантина фигуристка подала заявление о расторжение брака. По поступившей информации, 11 августа супругам назначена встреча с судьей. При этом в окружении пары уверены, что Иван постарается загладить свою вину перед возлюбленной и все-таки вымолит у нее прощение.

Стоит отметить, что пока личная жизнь Лобачевой идет под откос, ее карьера ничуть не страдает. Этой зимой на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске успешно выступали подопечные Ирины.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, сейчас у всех на слуху и имя первого мужа Лобачевой — постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха. В СМИ просочилась информация о том, что он закрутил роман с актрисой из ситкома «Папины дочки» Елизаветой Арзамасовой. Ходят слухи, что в скором времени влюбленные поженятся. Ведь Лиза уже демонстрировала заветное кольцо на безымянном пальце.