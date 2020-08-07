Кай Метов много лет не общался с дочерью, которую ему родила девушка на 13 лет младше него

С Ольгой, которая подарила наследницу, он был вместе недолгое время.

Музыкант Кай Метов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что на протяжении нескольких лет не общался со своей младшей дочерью Анастасией, которая появилась на свет в 1996 году. Ребенка ему родила девушка по имени Ольга, работающая в сфере медицины, которая на 13 лет младше певца.

«Мы познакомились с Ольгой в Москве в одном из ночных клубов. Все между нами произошло спонтанно. Появилась дочь Настя. Она, скажу прямо, своеобразная девушка. Настя — человек с другим характером. Не такая, как моя старшая дочь Кристина. Все непросто и неоднозначно было в нашей жизни. Мы были несколько лет в натянутых отношениях и не общались». Кай Метов

Как сказал исполнитель, Настю воспитывал он. Девочка жила с его родителями. «Я благодарен, что мама и папа уделяли внимание моим детям. Что касается Ольги, то наш роман закончился достаточно быстро. Мы расстались», — сказал певец.

Напомним, что Кай Метов был очень популярен в девяностых годах прошлого века. У него трое детей. Дочери Настя и Кристина, а также сын Рик.