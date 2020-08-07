«Мы не прошли испытания»: Кай Метов объяснил, почему оставил первую жену с ребенком

С Натальей они были вместе на протяжении пяти лет.

Музыкант Кай Метов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свой первый неудачный брак. С женой Натальей он был на протяжении пяти лет. В 1987 году на свет появилась их дочь Кристина. Сейчас она хореограф.

«Я в те годы жил в Дмитрове. Наташа работала в детском магазине. Продавала детские игрушки. Так все и закрутилось. Вскоре после свадьбы у нас родилась дочь Кристина. Расписаны мы не были, поэтому ребенку дали фамилию Наташи. Я с этим не мог смириться. Только после этого мы зарегистрировали наш брак». Кай Метов

Как отметил исполнитель, их союз дал трещину в 1990 году. «Мы оба были молодые и не прошли достаточно жизненных испытаний, чтобы быть вместе. Мы расстались. Решение было взаимообоюдным. Для меня, конечно, это была катастрофа, рухнул мир. Я даже угодил в больницу с нервным расстройством. Настолько мне было плохо. Я лежал и смотрел в потолок, анализировал, что случилось. Была самая настоящая депрессия. Но я справился и закалился», — сказал Кай Метов.

Напомним, что Кай Метов был очень популярен в девяностых годах прошлого века. Кроме Кристины у него дочь Анастасия и сын Рик.