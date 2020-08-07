Первая жена Владимира Кузьмина заявила, что Пугачева много лет назад приворожила музыканта

Много лет назад певец оставил поэтессу Татьяну Артемьеву с тремя детьми и ушел к Примадонне.

Поэтесса Татьяна Артемьева заявила, что ее бывший муж, музыкант Владимир Кузьмин, ушел от нее к примадонне отечественной эстрады, потому что она его приворожила. Как известно, у Артемьевой от звездного рокера трое детей.

По словам Артемьевой, Пугачева сама сообщила о привороте Кузьмина во время празднования одного из своих дней рождения. Как заверила Артемьева, тогда это заявление Примадонны стало настоящим шоком для всех гостей праздника.

«Еще она сообщила, что продала душу дьяволу за вечную молодость!» Татьяна Артемьева

Как добавила Артемьева, приворот действовал недолго. Вскоре Кузьмин и Пугачева расстались. Впрочем, и к первой жене музыкант не вернулся.

Ранее, к примеру, дочь Пугачевой Кристина Орбакайте и певец Александр Буйнов говорили, что Примадонна обладает сверхъестественными способностями. Она может снять головную боль, сообщает «Собеседник».