«Любимое дитя султана Сулеймана»: Пелин Карахан в апельсиновом купальнике свела с ума фанатов

35-летнюю Пелин Карахан многие поклонники помнят по роли Михримах султан в турецком сериале «Великолепный век». Актриса сыграла дочь султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан. Стоит отметить, что этот персонаж стал для возлюбленной Бедри Гюнтая знаковым. Именно благодаря участию в историческом проекте, экранная дочь Мерьем Узерли снискала любовь и признание верные почитателей. К тому же, девушка обзавелась целой армией поклонников. По окончании съемок Пелин, как и многие другие актеры «Великолепного века», сконцентрировалась на семье. Тем более, что она стала мамой. Вместе с мужем Карахан воспитывает двух сыновей: шестилетнего Али Демира и трехлетнего Джана Эюпа.

На личной страничке в Instagram актриса поделилась летним снимком, позировав перед объективом фотокамеры в апельсиновом купальнике и парео. Пелин свела с ума поклонников точеной фигурой и соблазнительными изгибами звездного тела.