«Любимое дитя султана Сулеймана»: Пелин Карахан в апельсиновом купальнике свела с ума фанатов

35-летнюю Пелин Карахан многие поклонники помнят по роли Михримах султан в турецком сериале «Великолепный век». Актриса сыграла дочь султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан. Стоит отметить, что этот персонаж стал для возлюбленной Бедри Гюнтая знаковым. Именно благодаря участию в историческом проекте, экранная дочь Мерьем Узерли снискала любовь и признание верные почитателей. К тому же, девушка обзавелась целой армией поклонников. По окончании съемок Пелин, как и многие другие актеры «Великолепного века», сконцентрировалась на семье. Тем более, что она стала мамой. Вместе с мужем Карахан воспитывает двух сыновей: шестилетнего Али Демира и трехлетнего Джана Эюпа.
На личной страничке в Instagram актриса поделилась летним снимком, позировав перед объективом фотокамеры в апельсиновом купальнике и парео. Пелин свела с ума поклонников точеной фигурой и соблазнительными изгибами звездного тела.
«Любимое дитя султана Сулеймана», «Совсем не изменилась! Наша любимая госпожа», «На протяжении всего сериала мне казалось, что Михримах не хватает темперамента ее валиде Хюррем султан», «Вот вроде бы она не худышка! Но выглядит куда лучше многих тощих девиц», «Роскошная, что тут скажешь», «Для мамы двоих детей фигурка отменная», «Стройная, изящная и чарующая», «Приятно взглянуть! Так держать!! Умничка!!», «Перед такой госпожой Малкочоглу бы не устоял» — такие комментарии появились под снимком актрисы.