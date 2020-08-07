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Уикенд с близкими: Пелин Карахан поделилась редким семейным кадром с мужем Бедри Гюнтаем и сыновьями

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» воспитывает шестилетнего Али Демира и трехлетнего Джана Эюпа.

Уикенд с близкими: Пелин Карахан поделилась редким семейным кадром с мужем Бедри Гюнтаем и сыновьями
Пелин Карахан (Фото: кадр из сериала "Великолепный век")

35-летняя Пелин Карахан родила своих сыновей с разницей в три года. Первенцем актрисы стал Али Демир, ему уже исполнилось шесть лет. В семье также подрастает маленький Джан Эюп. В отличие от многих других знаменитостей, партнерша Бурака Озчивита не скрывает отпрысков от верных почитателей. На личной страничке в Instagram экранная дочь Мерьем Узерли (Хюррем султан) время от времени публикует отчетные снимки с подросшими мальчиками. При этом актриса из турецкого сериала «Великолепный век» крайне редко делится фото, на которых она позирует со всей своей семьей. Однако на днях Пелин разместила свежий кадр, представ перед объективом фотокамеры с мужем Бедри Гюнтаем и их общими сыновьями. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Карахан вместе с семьей давно обосновалась за городом, в частном доме с небольшой террасой и садом. На снимке со своей второй половинкой и наследниками актриса позировала во во дворе их коттеджа.

Звезда "Великолепного века" Пелин Карахан с мужем и детьми
Пелин Карахан с мужем Бедри Гюнтаем и сыновьями Али Демиром и Джаном Эюпом (Фото: Instagram.com/pelinkarahan)

С появлением детей Пелин стала реже сниматься в кино. Также, к слову, поступила и супруга Бурака Озчивита. Актриса из сериала «Королек — птичка певчая» родила сына Карана, в апреле ему исполнился годик. Пока Фахрийе Эвджен пренебрегает интересными проектами ради семьи и малыша. При этом девушка дала понять, что в скором времени она порадует поклонников новыми телевизионными ролями.

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