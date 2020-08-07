«Вода была мутная, не очень приятно купаться»: Елена Исинбаева раскритиковала отдых в Сочи

Легкоатлетка отметила, что за все время только раз рискнула зайти в воду.

Прыгунья с шестом Елена Исинбаева раскритиковала отдых в Сочи. В Instagram она ответила на несколько вопросов своих подписчиков. Один из них спросил звезду, чистая ли в Сочи вода и много ли было народа на берегу.

«Вода была мутная, не очень приятно было купаться. Одного раза за весь отдых было достаточно». Елена Исинбаева

Другой подписчик напомнил Исинбаевой, что чистую воду в России можно найти, пожалуй, только на Байкале, где видно даже дно на большой глубине.

«Я мечтаю туда попасть. Многие друзья уже побывали. Надеюсь, что в этом году успеем», — заявила легкоатлетка.

Еще один подписчик заявил, что не понимает легкоатлетку. «Елена, вот мне как коренному сочинцу за вас прямо обидно. Вас что насильно возят на этот пляж? А поехать на нормальный с песком вам не дают? Или не с кем посоветоваться?» — спросил он. Правда, ответа так и не получил.

Елена Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка. Несколько лет назад она завершила спортивную карьеру. Два года назад она родила сына Добрыню от легкоатлета Никиты Петинова. Роды проходили в Монако. Также от него у нее есть дочь Ева. Девочке в этом году исполнилось шесть лет.