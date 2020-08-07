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Елена Летучая в черном бикини устроила с подругами зажигательные танцы на яхте у берегов Сочи

Телеведущая весело проводит время в отпуске.

Елена Летучая в черном бикини устроила с подругами зажигательные танцы на яхте у берегов Сочи
Летучая станцевала на яхте в Сочи/http://globallookpress.com/

Телеведущая Елена Летучая в Instagram поделилась записями, на которых она с подругами танцует в черном бикини на яхте. Действие происходит недалеко от берегов Сочи. Именно в этот южный российский город отправилась звезда, чтобы отметить день рождения одной из своих подруг.

«Когда у подруги день рождения. Виточка, этот танец только для тебя».

Елена Летучая

«Лена, вы в танцах», «Вы — настоящая и искренняя», «Вы такие смешные и дурашливые. Счастья вам», «Лена самая красивая и фигурка у нее такая, что глаз сложно отвести», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Елена Летучая получила широкую известность как ведущая программы «Ревизорро». Она ездила по городам страны и проверяла бары, гостиницы и рестораны на предмет чистоты и качества продукции. В конце 2018 года вышла ее новая программа в Сети «Летучий надзор. Без цензуры». В марте прошлого года вышел второй сезон ее авторского проекта.

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