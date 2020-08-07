«С Гном-Гномычем»: Алена Косторная сделала совместный снимок с младшим сыном Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года сейчас занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона.

Фигуристка Алена Косторная в Instagram поделилась снимком с младшим сыном двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, семилетним Александром, который многим известен под прозвищем Гном Гномыч. Это первая совместная фотография известной фигуристки, которая победила на последнем чемпионате Европы, и наследника Плющенко. Снимок был сделан в академии фигуриста, где сейчас тренируется Косторная.

«С Гном-Гномычем», — кратко подписала кадр Алена.

Напомним, что несколько недель назад Алена Косторная неожиданно приняла решение сменить наставника. До этого она долгие годы тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

Ранее в академию Плющенко перешла бронзовый призер чемпионата Европы пятнадцатилетняя Александра Трусова. Обе фигуристки отмечали, что за все благодарны Тутберидзе, но сейчас им нужны новые вызовы. По их мнению, под руководством бывшей наставницы они перестали прогрессировать.