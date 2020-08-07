«Я сломала челюсть и потеряла семь зубов»: дочь Успенской поделилась фото после жутких травм

В 2018 году Татьяна Плаксина упала с велосипеда и позже перенесла шесть операций.

Дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской, Татьяна Плаксина, в Instagram поделилась снимками, которые были сделаны в 2018 году почти сразу после ее падения с велосипеда на Коста-Рике. Как известно, девушка после того происшествия долго восстанавливалась.

«Я сломала челюсть и потеряла семь передних зубов. Я перенесла шесть операций. Благодаря тому, что у меня нет зубов, я научился по-настоящему любить себя и смотреть в лицо своим демонам». Татьяна Плаксина

Отметим, что Татьяна Плаксина позже восстанавливалась в клиниках Европы и Азии. Причем все лечение оплачивала ее звездная родительница, с которой она сейчас в ссоре.

Как известно, полгода назад Плаксина пришла на программу «Звезды сошлись» на канале НТВ и обвинила свою мать в деспотизме и издевательствах. Сейчас девушка живет в США вместе с отцом. С мамой, которая так много для нее сделала, она отношений не поддерживает.