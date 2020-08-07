«Полвека — с тобой! Полвека – люблю!»: сын Софии Ротару трогательно поздравил маму с 73-летием

Единственный сын певицы Софии Ротару — 49-летний Руслан Евдокименко — тепло и нежно поздравил свою маму с днем рождения. Отметим, что 7 августа известной украинской певице исполнилось 73 года. На фотографии Евдокименко запечатлен со своей мамой у берега моря. Они безумно счастливы вместе.

«Полвека — с тобой! Полвека — люблю! С Днем рождения, мама».

Руслан Евдокименко

«Невероятно трогательно», «Любимую Софию Михайловну поздравляем с днем рождения», «Вашу мамочку поздравляем с днем рождения! Пусть она и дальше поет всем нам на радость», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что сына София Ротару родила в 1970 году от народного артиста Украины Анатолия Евдокименко. Он ушел из жизни в 2002 году. Добавим, что сын звезды — известный в определенных кругах музыкальный продюсер и предприниматель. У Софии Ротару есть внук и внучка. Кстати, девочку назвала в честь ее. В этом году Софии Евдокименко исполнилось 19 лет.