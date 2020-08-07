«Часто выдают за любовь подделку»: Муцениеце после развода с Прилучным порассуждала о чувствах

Актриса Агата Муцениеце в Instagram порассуждала о любви и чувствах. По ее мнению, способность любви так же редко дается людям, как и всякая одаренность.

«Как часто выдают за любовь — подделку. Это как сумка. Как бы подделка ни старалась, она всегда будет подделкой. И только подлинность искусства и качество оценит история и вечность, а подделка навсегда будет копией. Просто копией!» Агата Муцениеце

«Золотые слова. Умничка. Все у тебя будет хорошо», «Ты обязательно найдешь того, кому этот дар откроется», «Агата, вы самая красивая и воздушная. Счастья вам», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Агата Муцениеце не так давно развелась со своим мужем, актером Павлом Прилучным, который получил огромную известность благодаря сериалу «Мажор». В браке у них родилось двое детей. Сейчас у Прилучного роман со звездой сериала «Папины дочки», актрисой Мирославой Карпович.