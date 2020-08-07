«Начинаю изнутри светиться»: Ариадна Волочкова в платье лимонного цвета запечатлелась с мачехой

Девушка за последнее время сдружилась с невестой своего отца — телеведущей Еленой Николаевой.

Дочь балерины Анастасии Волочковой, четырнадцатилетняя Ариадна, в Instagram разместила очень нежный кадр, на котором она в обществе своей мачехи – невесты отца, бизнесмена Игоря Вдовина, телеведущей Елены Николаевой. На фотографии можно увидеть четырнадцатилетнюю Ариадну в платье лимонного цвета около журналистки. Они позируют в центре столицы у автомобиля неизвестному фотографу после светского мероприятия.

«В последнее время люблю носить желтый. Начинаю изнутри светиться». Ариадна Волочкова

«Две подружки», «Ариадна, а где ваша мама? Вы все время фотографируетесь с невестой отца», «Ты очень светлая девочка. Независимо от цвета одежды — ты вся светишься», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ариадна Волочкова ранее объясняла, что живет в доме своего отца в центре столицы. Ей так удобнее добираться до школы. При этом она достаточно часто посещает особняк матери на Новой Риге. С родительницей у нее, как она уверяла, прекрасные отношения.