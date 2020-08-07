Кристина Асмус рассказала, за какой жизненный поступок ей стыдно уже двадцать лет

Актриса Кристина Асмус рассказала, за какой поступок ей стыдно вот уже 20 лет. По ее словам, когда ей исполнилось 12 лет, то она поехала отдыхать в детский лагерь, где был конкурс на лучший рисунок. При этом, как сказала звезда, она не умеет рисовать от слова «совсем».

«Одна девочка предложила нарисовать портрет вместо меня. И я согласилась. Получилось реально круто. И я победила в этом конкурсе. Но так и не призналась, что авторство не мое… Прошло ровно 20 лет. Я периодически вспоминаю эту историю и мне стыдно до сих пор». Кристина Асмус

«Можно найти ту девочку и подарить ей миллион», «Лучше поздно, чем никогда. Возможно, эта девочка прочитает ваше признание и вас простит», «Я думаю, что не стоит переживать. Время все лечит», — отметили в комментариях пользователи.

Кристина Асмус не так давно объявила, что разводится со своим супругом-юмористом Гариком Харламовым, с которым она была вместе на протяжении восьми лет. При этом звезда не стала уточнять причины такого решения. По одной из версий, звезды просто решили попиариться на истории с разводом, а на самом деле по-прежнему счастливы вместе.