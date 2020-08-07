«Алла-Виктория была влюблена»: Киркоров объяснил, почему забрал дочь из фигурного катания

Музыкант Филипп Киркоров объяснил, почему забрал восьмилетнюю дочь Аллу-Викторию из секции по фигурному катанию. По его словам, девочка влюбилась в этот вид спорта, но еще больше ей нравился двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Как известно, фигурист сейчас женат на продюсере Яне Рудковской.

«Алла-Виктория была влюблена в принца. Не в маленького Гном Гномыча, о котором многие говорили. А в старшего Плющенко. Именно поэтому она захотела заняться фигурным катанием». Филипп Киркоров

Как отметил Киркоров, он в итоге решил забрать дочь из фигурного катания. К тому же, как он уверен, этот вид спорта очень травмоопасный. Как выразился поп-король, он больше за земные приключения своих детей. Кстати, чувства к Плющенко-старшему у Аллы-Виктории, к счастью, сейчас уже прошли. У девочки, которая растет настоящей красавицей, сегодня совсем другие интересы. Она, в частности, увлечена декором, что очень по душе ее звездному отцу, сообщает «Собеседник».

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Алла-Виктория Киркорова появилась на свет в ноябре 2011 года в Майами от суррогатной матери. У нее есть младший братик Мартин. Ему в этом году исполнилось восемь лет. Дети Киркорова дружны не только между собой, но и с наследниками других знаменитостей. Они, к примеру, часто бывают в гостях у Лизы и Гарри Галкиных.