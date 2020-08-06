Пухляш из Little Big Дмитрий Красилов завел себе мальчика-секретаря после обрушившейся славы

По словам звезды, его теперь все узнают на улицах.

Пухляш из Little Big Дмитрий Красилов стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии он рассказал, как изменилась его жизнь после обрушившейся славы.

«Меня действительно стали все узнавать после выхода песни Uno. Я даже завел себе секретаря. Это мальчик. Что касается моего прозвища – Пухляш, то это народное творчество и меня оно заряжает энергией. Мне очень приятно. Скажу честно, я никогда не обижаюсь, когда меня называют Пухляшом». Дмитрий Красилов

Как отметил Красилов, он очень старательный молодой человек. Именно поэтому много лет назад он и пошел в танцы. «Я считаю, что движение – это жизнь. Меня в танцы, на самом деле, мама привела. Я продался за мороженое. Оно тогда стоило 2 рубля 50 копеек», — сказал он.

Дмитрий Красилов должен был отправиться с группой Little Big на «Евровидение» в мае нынешнего года, но все планы спутала пандемия. Пухляш уже станцевал с такими звездами, как Полина Гагарина, Дмитрий Нагиев и многими другими.