«Выглядит замечательно!»: Наташа Королева сменила длинные локоны на стрижку каре

47-летняя Наташа Королева не перестает удивлять публику. Совсем недавно она предстала с челкой-шторкой и стильной «розеткой» на голове.

А теперь вновь решила поменять имидж, пусть и ненадолго — специально для фотопроекта. Звезда примерила стильное каре, которое запомнилось многим по роли Умы Турман в «Криминальном чтиве». Она не только предстала с новой стрижкой, но и станцевала в той же характерной манере, впрочем, со своей женственной изюминкой.

Ну а ее каре привело в восторг поклонников. «Новая прическа вам очень идет», «Наташа, тебе категорически обалденно в новом образе с челкой! Красотка», «Идеал во всем!!!», «Прическа — класс», — написали они в личном блоге артистки.

Согласилась с почитателями Королевой и Марина Корабель, бьютимейкер-стилист.

«Хочу отметить, что Наталья выглядит просто замечательно. И весь образ в целом очень грамотно продуман. Что же касаемо прически, то стрижка каре — это, конечно, вечная классика. Если же говорить о тенденциях в прическах на данный момент, то сейчас в стрижках каре лучше отдавать предпочтения четким прямым срезам и линиям без градуировки и челки. В таком случае прическа будет более современной и актуальной!» — рассказала она для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель — бьютимейкер-стилист, преподает парикмахерское искусство, стиль и макияж. Ее клиентами являются многочисленные российские звезды, включая Юлианну Караулову, Нюшу, Аллу Михееву, Марианну Максимовских и многих других.