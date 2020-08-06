«Смываем понты»: Постовалов из «Уральских пельменей» посадил под холодный душ коллегу Ершова

Юморист «Уральских пельменей» Роман Постовалов в Instagram разместил забавный кадр, на котором он запечатлен вместе со своим товарищем и коллегой по шоу Сергеем Ершовым. На снимке можно увидеть последнего в ванной с холодной водой. У юмористов, надо признать, несмотря на пандемию, прекрасное настроение. Пока у команды нет выступлений, они резвятся на дачах и весело проводят время вместе.

«Холодненькая пошла», — подписал Роман Постовалов кадр и поставил несколько забавных хештегов. Один из них — смываем понты.

«Когда очень сильно хочешь на море», «Круто у вас тут», «Резвитесь ребята, пока у вас много свободного времени», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что не так давно Роман Постовалов заявил: он может отправиться работать на завод, если у «Уральских пельменей» в ближайшие месяцы не возобновятся выступления. Как отмечал актер, он не входит в состав акционеров шоу. Он всего лишь наемный артист. Также Постовалов выразил свое недоумение, почему все критиковали продюсера Иосифа Пригожина. Супруг певицы Валерии ранее высказывался о «бедственном» положении артистов в период пандемии и был нещадно раскритикован.