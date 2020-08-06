Анна Плетнева в черном бикини отведала коктейли на отдыхе у барной стойки

Певица, судя по всему, весело проводит время в турецком Стамбуле.

Певица Анна Плетнева в Instagram порадовала своих фанатов очередными красивыми снимками с отдыха. На кадрах можно увидеть исполнительницу к черном бикини. Она расположилась у барной стойки. Турецкий мужчина обслуживает российскую исполнительницу, наливая ей коктейли. Сама она в этот момент позирует неизвестному фотографу.

«Слава, ты?» — подписала она снимки и отметила своего давнего друга, шоумена Вячеслава Макарова, намекая, судя по всему, что это он ее фотографирует.

В комментариях пользователи взорвались восторженными возгласами в адрес Анны Плетневой. «Прекрасно выглядите. Хорошего вам отдыха», «Анютка, вы самая лучшая. Обожаем вас», «Настоящая русская красавица».

Отметим, что Анна Плетнева, которая является, к слову, многодетной матерью, несколько дней назад сообщила: она отправляется на отдых. Отпуск исполнительница решила провести в Турции. Причем звезда находится сейчас в Стамбуле. Пожалуй, самом красивом городе этой страны, с которым не так давно у России возобновилось авиасообщение.