Долларовая миллионерша Полина Гагарина попала в список злостных неплательщиков за коммуналку

Певица Полина Гагарина попала в список злостных неплательщиков за коммуналку, и теперь судебные приставы постараются взыскать с нее 55 тысяч рублей. Еще 30 тысяч рублей она должна налоговой инспекции.

Отметим, что совсем недавно вышел рейтинг журнала Форбс, согласно которому ежегодный заработок звездной исполнительницы равен 6,4 миллиона долларов, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что не так давно Полина Гагарина рассталась со своим вторым супругом, модным фотографом Дмитрием Исхаковым. Этот союз не спасла даже их совместная дочь Мия.

У самого Исхакова между тем уже наладилась личная жизнь. Его не так давно застали в компании дамы, которая является совладелицей банка. Также женщина владеет и другими активами. Сам Исхаков ранее подтверждал, что они действительно расстались с Гагариной. Кстати, он отписался от нее в социальных сетях, а вот певица этого по каким-то причинам не сделала.