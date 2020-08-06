«Там же клоунада»: критик Сергей Соседов нелестно отозвался о браке Пугачевой и Галкина

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что ему смешно читать новости, в которых рассказывается о якобы счастливом браке примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина.

«А кто счастливый, скажите мне? Алла Пугачева с Галкиным? Это же смешно! Там все клоунада. Где вы видели счастье?» Сергей Соседов

Как заметил Соседов, интерес к Алле Пугачевой подогревается акулами пера искусственно. Журналисты пишут про нее всякие сплетни. То, как он выразился, она парик не надела, то резко помолодела и стала выглядеть лучше своей старшей дочери, певицы и актрисы Кристины Орбакайте.

По словам Соседова, интерес к Примадонне у простых людей постепенно уменьшается. Люди стали, к примеру, как он думает, меньше комментировать посты с ее участием. Также он считает, что время Пугачевой безвозвратно ушло, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин в 2013 году стали родителями. На свет появились их дети — Лиза и Гарри Галкины. Сейчас наследникам знаменитостей по шесть лет. В этом году они должны пойти в первый класс.