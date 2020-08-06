«Этот закат был последним»: Глюкоза почтила память погибшей украинской подруги Ирины Бережной

Бывший депутат Верховной рады ушла из жизни три года назад.

Певица Глюкоза в Instagram почтила память своей покойной подруги — бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Бережной, которая погибла в автомобильной аварии три года назад. Она опубликовала совместный кадр с девушкой, который был сделан незадолго до ее смерти.

https://www.instagram.com/p/CDgv615FFQD/[/telepro_inst agram]

«Этот закат был последним… Ты ушла как принцесса. Время идет, но ты всегда в моем сердце, Иришка». Глюкоза

Напомним, что авария, в которой погибла Бережная, случилась 5 августа 2017 года. Трагедия произошла в Хорватии. Автомобиль «Мерседес», в котором находилась Бережная, съехал с трассы и врезался в столб. Девушка находилась на пассажирском сиденье. За рулем был гражданин Болгарии. Они, к сожалению, погибли. Удар был огромной силы. Автомобиль ехал с большой скоростью.

Кстати, на заднем сиденье находилась дочь чиновницы. Она, к счастью, выжила. Ирина Бережная была похоронена в Киеве на Зверинецком кладбище спустя несколько дней. На похоронах, в частности, присутствовала украинская исполнительница Светлана Лобода и многие другие знаменитости, которые дружили с украинской чиновницей.