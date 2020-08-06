Личный фотограф Пугачевой запечатлел Долину в элегантной шубке с леопардовыми вставками

Роман Родин на своей страничке в соцсетях снова порадовал подписчиков уникальным кадром из прошлого.

Личный фотограф примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поделился очередным уникальным кадром из прошлого. На этот раз он опубликовал фотографию певицы Ларисы Долиной в шикарных мехах.

На звезде российской эстрады можно увидеть элегантную шубку с леопардовыми вставками. Снимку, судя по всему, примерно двадцать лет. Сейчас Ларисе Долиной, напомним, уже 64 года.

«Архивы! Что там интересного? А вот! Лариса Долина! Очаровательная звезда, мастер джазовой песни, действующий мэтр российской эстрады!» Роман Родин

Отметим, что Лариса Долина в этом году смогла удивить многих своих фанатов. Она неожиданно для всех приняла участие в шоу «Маска» на канале НТВ. Безусловно, исполнительница стала одним из главных действующих лиц проекта. Хоть она и не одержала победу, но, по мнению многих, именно ее пение стало главным украшением рейтингового шоу.