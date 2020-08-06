«Мне не нужно ничего менять»: Медведева ответила подписчице, которая «сосватала» ее к Плющенко

Как отметила двукратная чемпионка мира, она нашла свое место в жизни и своих людей.

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева в Instagram резко ответила одной из своих подписчиц, которая намекнула на ее возможный переход в группу к Евгению Плющенко.

«Прекратите вакханалию. Я нашла свое место в жизни и своих людей. Мне не нужно ничего менять». Евгения Медведева

Как отметила Медведева, каждый должен сегодня заниматься своим делом, а не выдумывать на ровном месте сенсации.

Отметим, что за последнее время к Плющенко перешли две известные фигуристки — Алена Косторная и Александра Трусова. Они покинули группу Этери Тутберидзе, что вызвало много сплетен и домыслов в мире российского фигурного катания.

больше по теме Евгения Медведева начала тренировки в ЦСКА и повстречалась на льду с Екатериной Бобровой Двукратная чемпионка мира занимается под руководством заслуженного тренера Елены Буяновой.

Ранее Медведева выступала под руководством Тутберидзе. Чуть больше двух лет назад она приняла решение уйти к канадскому наставнику Брайану Орсеру. Это случилось вскоре после Олимпиады в корейском Пхенчхане, где Медведева уступила своей партнерше по сборной России Алине Загитовой. Интересно, что под началом канадского специалиста каких-либо значимых успехов российская фигуристка пока не добилась. Эксперты склонны считать, что Медведева в ближайшее время завершит свою карьеру.