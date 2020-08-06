«Еле стоял на ногах»: свидетель рассказала о состоянии Ефремова после смертельной аварии

Показания еще одного очевидца указывают на то, что Заслуженный артист был за рулем своего авто.

На втором заседании суда по делу Ефремова выступил еще один свидетель – женщина, которая находилась в момент смертельной аварии с участием артиста на Смоленском шоссе. При даче показаний она сообщила, что видела, как разворачивались события после столкновения автомобилей.

«Я особо на Ефремова не смотрела. Просто пьяный человек за рулем, — высказалась свидетель. И подчеркнула: «У него была шаткая походка. Еле стоял на ногах».

Кстати, накануне другой свидетель происшествия сообщил, что после аварии Ефремов каялся и кричал «Что я наделал! Я виноват!».

О том, что Ефремов был изрядно подшофе, подтверждают и экспертизы, проведенные после автокатастрофы. Установлено содержание 2.1 промилле алкоголя и наличие следов наркотиков в организме. В таком состоянии артист, напомним, двигаясь по дороге, превысил скорость на 25 км/ч и, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу. В результате погиб водитель фургона Сергей Захаров. Сам актер заявил, что не виновен.